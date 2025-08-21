AZuR will â€ždie nÃ¤chste Phaseâ€œ ihrer Entwicklung einlÃ¤uten â€“ Umfassende Agenda

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/CGW-Geschaeftsfuehrerin-Anna-Maria-Guth-erlaeutert-wie-AZuR-in-den-kommenden-Jahren-zum-Think-and-Do-Tank-der-Branche-werden-soll.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-21 12:05:022025-08-21 12:05:02AZuR will â€ždie nÃ¤chste Phaseâ€œ ihrer Entwicklung einlÃ¤uten â€“ Umfassende Agenda
Die 2020 gegrÃ¼ndete Allianz Zukunft Reifen (AZuR) will im kommenden Jahr â€ždie nÃ¤chste Phaseâ€œ ihrer Entwicklung starten, nachdem man das Netzwerk mit heute Ã¼ber 90 Partnern etablieren sowie dessen Ziel einer nachhaltigen Reifenkreislaufwirtschaft bereits einen groÃŸen Schritt nÃ¤her kommen konnte. Wie es dazu vonseiten der Agentur CGW aus Willich bei DÃ¼sseldorf heiÃŸt, die die treibende Kraft hinter AZuR ist, wolle man kÃ¼nftig die bereits begonnenen Initiativen weiter vorantreiben und auch neue Initiativen auf den Weg bringen. Was das im Detail bedeutet, erlÃ¤utert CGW-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Anna-Maria Guth gegenÃ¼ber der NEUE REIFENZEITUNG.
