AZuR will â€ždie nÃ¤chste Phaseâ€œ ihrer Entwicklung einlÃ¤uten â€“ Umfassende Agenda

Die 2020 gegrÃ¼ndete Allianz Zukunft Reifen (AZuR) will im kommenden Jahr â€ždie nÃ¤chste Phaseâ€œ ihrer Entwicklung starten, nachdem man das Netzwerk mit heute Ã¼ber 90 Partnern etablieren sowie dessen Ziel einer nachhaltigen Reifenkreislaufwirtschaft bereits einen groÃŸen Schritt nÃ¤her kommen konnte. Wie es dazu vonseiten der Agentur CGW aus Willich bei DÃ¼sseldorf heiÃŸt, die die treibende Kraft hinter AZuR ist, wolle man kÃ¼nftig die bereits begonnenen Initiativen weiter vorantreiben und auch neue Initiativen auf den Weg bringen. Was das im Detail bedeutet, erlÃ¤utert CGW-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Anna-Maria Guth gegenÃ¼ber der NEUE REIFENZEITUNG.

