Wegmann-Automotive-Mitarbeiter leisten soziales Engagement während der Arbeitszeit

Bei Wegmann Automotive gibt es seit Neuestem das Programm „Unsere Zeit, unsere Tat: Gemeinsam für eine gute Sache!“ Darunter können sich Mitarbeiter des Automobilzulieferers, der sich auf Auswuchtgewichte und Batteriepolhülsen und Reifenserviceprodukte spezialisiert hat, für eben genau dies engagieren: die gute Sache. Nun hat ein fünfköpfiges Team beim Abbau des Hüttendorfs Holznagelhausen in Veitshöchheim mit angepackt. Dieses war zuvor im Rahmen eines pädagogisch betreuten Ferienprojektes für Kinder entstanden; das Hüttendorf feierte dieses Jahr bereits sein 40-jähriges Jubiläum. „Dieses Projekt war ein besonderer Meilenstein: Erstmals konnten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihr soziales Engagement bezahlte Arbeitszeit nutzen. Unsere Initiative zielt darauf ab, soziale Verantwortung nicht nur zu fördern, sondern sie auch aktiv und sichtbar im Unternehmensalltag zu verankern“, heißt es dazu aus Veitshöchheim, wo Wegmann Automotive seinen Sitz hat.