Wie geht’s? TireCheck vermittelt RDKS-Fachwissen per YouTube-Videoserie

,
TireCheck – im Bild Geschäftsführer Christian Markert – erklärt in einer YouTube-Videoserie alles praktisch Wissenswerte zum Thema Lkw-RDKS (Bild: Screenshot)

Seit Juli 2024 gilt die RDKS-Pflicht für alle neu zugelassenen Nutzfahrzeuge. Diese gesetzliche Änderung führt dazu, dass künftig auch mehr und mehr Nutzfahrzeuge mit entsprechenden Systemen beim spezialisierten Reifenhandel zum Service erscheinen. Dies erfordert zusätzliches herstellerübergreifendes RDKS-Fachwissen – insbesondere in den Bereichen Diagnose, Wartung und Programmierung von Reifendruckkontrollsystemen, Fachwissen, das RDKS-Spezialist TireCheck vermitteln möchte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert