Wie geht’s? TireCheck vermittelt RDKS-Fachwissen per YouTube-Videoserie

Seit Juli 2024 gilt die RDKS-Pflicht für alle neu zugelassenen Nutzfahrzeuge. Diese gesetzliche Änderung führt dazu, dass künftig auch mehr und mehr Nutzfahrzeuge mit entsprechenden Systemen beim spezialisierten Reifenhandel zum Service erscheinen. Dies erfordert zusätzliches herstellerübergreifendes RDKS-Fachwissen – insbesondere in den Bereichen Diagnose, Wartung und Programmierung von Reifendruckkontrollsystemen, Fachwissen, das RDKS-Spezialist TireCheck vermitteln möchte.

