Lamborghinis Supersportwagen Fenomeno fährt auf Bridgestone-Reifen vom Band

Bridgestone wurde zum exklusiven Reifenpartner für den neuen Supersportwagen Fenomeno von Lamborghini ernannt. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums des ersten Fahrzeugs, das vollständig vom Designteam in Sant’Agata Bolognese entwickelt wurde, bringt Lamborghini den Fenomeno auf den Markt. Von dem limitierten Fahrzeug werden lediglich 29 Exemplare produziert. Mit einem 1.080 PS starken Antrieb ist der Fenomeno der bisher schnellste Lamborghini – sowohl im Sprint von 0-100 km/h (2,4 Sekunden) als auch von 0-200 km/h (6,7 Sekunden).

