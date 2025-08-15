IAA Mobility will als „Leistungsshow der Innovationen“ antreten – ohne Reifenhersteller

Vom 9. bis 14. September will die IAA Mobility ein „Signal der Stärke“ senden und dazu als „Leistungsshow der Innovationen“ in München antreten. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter und die Messe München dazu berichten, soll die kommende IAA außerdem „internationaler, größer und erlebnisorientierter als je zuvor“ werden und dabei „die gesamte Bandbreite der Mobilitätsbranche – von Automobilherstellern und -zulieferern über Tech-Giganten bis zu Cycling-Unternehmen, Start-ups und ÖPNV-Anbietern – vereinen“. Wie wollen die Messemacher dies in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld schaffen?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen