https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Vom-9.-bis-14.-September-will-die-IAA-Mobility-ein-Signal-der-Staerke-senden-und-dazu-als-Leistungsshow-der-Innovationen-in-Muenchen-antreten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-15 11:02:142025-08-15 11:02:14IAA Mobility will als „Leistungsshow der Innovationen“ antreten – ohne Reifenhersteller
IAA Mobility will als „Leistungsshow der Innovationen“ antreten – ohne Reifenhersteller
Vom 9. bis 14. September will die IAA Mobility ein „Signal der Stärke“ senden und dazu als „Leistungsshow der Innovationen“ in München antreten. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter und die Messe München dazu berichten, soll die kommende IAA außerdem „internationaler, größer und erlebnisorientierter als je zuvor“ werden und dabei „die gesamte Bandbreite der Mobilitätsbranche – von Automobilherstellern und -zulieferern über Tech-Giganten bis zu Cycling-Unternehmen, Start-ups und ÖPNV-Anbietern – vereinen“. Wie wollen die Messemacher dies in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld schaffen?
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!