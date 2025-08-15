ARD zeigt Roadmovie zum Thema Autoliebe der Deutschen

Der ARD-Dokumentarfilm von Jan Tenhaven geht der deutschen Liebe zum Automobil auf den Grund: Zwischen Autofetisch und Verkehrswende kommen Enthusiasten wie Ulf Poschardt und Kritikerinnen wie Katja Diehl zu Wort. Autohersteller gestatten seltene Einblicke in ihre Tricks der emotionalen Verführung. „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“ läuft am Dienstag, 9. September um 22.50 Uhr im Ersten, ab diesem Tag ist der Film auch in der ARD-Mediathek verfügbar.

