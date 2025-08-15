https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Kraftfahrzeugliebe.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-15 10:21:562025-08-14 15:25:22ARD zeigt Roadmovie zum Thema Autoliebe der Deutschen
ARD zeigt Roadmovie zum Thema Autoliebe der Deutschen
Der ARD-Dokumentarfilm von Jan Tenhaven geht der deutschen Liebe zum Automobil auf den Grund: Zwischen Autofetisch und Verkehrswende kommen Enthusiasten wie Ulf Poschardt und Kritikerinnen wie Katja Diehl zu Wort. Autohersteller gestatten seltene Einblicke in ihre Tricks der emotionalen Verführung. „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“ läuft am Dienstag, 9. September um 22.50 Uhr im Ersten, ab diesem Tag ist der Film auch in der ARD-Mediathek verfügbar.
