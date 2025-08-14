Toyo Tire bleibt hochprofitabel – Absätze in Europa brechen weiter ein

Auch wenn Toyo Tire im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres einen leichten Rückgang seiner Umsatzrendite hinnehmen musste, entwickeln sich die Kernkennziffern des aus Japan stammenden Herstellers doch samt und sonders in die richtige Richtung. So konnte er einerseits seine Umsätze insgesamt sowie die mit Reifen um jeweils 3,6 Prozent steigern. Gleichzeitig drehte auch der operative Gewinn weiter ins Plus. Da dieses Plus allerdings geringer ausfiel als das bei der Umsatzentwicklung, konnte der Hersteller seine Marge nicht ganz auf Vorjahresniveau halten. Dennoch ist ein Minus von 0,4 Prozentpunkten auf jetzt 17 Prozent vermutlich hinnehmbar, lag die Umsatzrendite im ersten Quartal doch noch bei ‚nur‘ bei 16,5 Prozent. Die Aussichten werden unterdessen schlechter, wofür Europa eine maßgebliche Rolle spielt. So passt Toyo Tire angesichts dieser Entwicklung seine Margenerwartung für das Gesamtjahr von zuvor 14,5 auf jetzt 13,9 Prozent nach unten an, nachdem man das Vorjahr insgesamt mit 16,6 Prozent abgeschlossen hatte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen