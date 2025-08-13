Kumho Tire steigert Umsätze, Ertrag und Marge mitunter deutlich

Kumho Tire konnte seine Umsätze im zweiten Quartal des laufenden Jahres deutlich steigern und dabei vor allem auf die starke Entwicklung in Europa bauen, wo die Umsätze um immerhin 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal anwuchsen. Das Umsatzplus lag derweil für das gesamte Unternehmen bei ‚nur‘ 7,9 Prozent. Gleichzeitig konnte der aus Südkorea stammende Reifenhersteller aber auch seinen Betriebsgewinn noch einmal deutlich steigern, und zwar um 15,6 Prozent, sodass sich auch die Umsatzrendite noch einmal deutlich nach oben entwickelte und nun bei 14,3 Prozent liegt. Während Kumho Tire in den Regionen Korea, Nordamerika und China vor allem mit Reifen im lukrativen Segment von 18 Zoll und aufwärts wachsen konnte, trat der Hersteller in Europa hier auf der Stelle; weiterhin stammten 30,7 Prozent der Umsätze von dort, während das Unternehmen insgesamt sogar 43 Prozent seiner Umsätze mit großdimensionierten Reifen macht.

