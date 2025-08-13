https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Ivonne-Bierwirth.webp 1054 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-13 10:06:572025-08-13 10:14:50Ivonne Bierwirth ist jetzt Head of Marketing Communications EMEA bei Continental
Ivonne Bierwirth ist jetzt Head of Marketing Communications EMEA bei Continental
Ivonne Bierwirth hat bei Continental eine neue Position angetreten. Seit August ist sie Head of Marketing Communications EMEA beim Reifenhersteller. Zuvor war die Managerin drei Jahre Head of Business Field Agriculture Tires. Aus dem Geschäft mit den Landwirtschaftsreifen zieht sich das Unternehmen ja bekanntlich wieder zurück. Bierwirth ist im Jahr 2006 bei Continental im Marketing für Truck Tires eingestiegen.
