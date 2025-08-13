Ivonne Bierwirth ist jetzt Head of Marketing Communications EMEA bei Continental

Ivonne Bierwirth hat bei Continental eine neue Position angetreten. Seit August ist sie Head of Marketing Communications EMEA beim Reifenhersteller. Zuvor war die Managerin drei Jahre Head of Business Field Agriculture Tires. Aus dem Geschäft mit den Landwirtschaftsreifen zieht sich das Unternehmen ja bekanntlich wieder zurück. Bierwirth ist im Jahr 2006 bei Continental im Marketing für Truck Tires eingestiegen.