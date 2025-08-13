Eibach gibt beim DTM-Rennen am Nürburgring Einblicke in Fahrwerkstechnik

Das vergangene DTM-Wochenende auf dem Nürburgring hat immerhin 78.000 Motorsportbegeisterte in die Eifel gelockt. Grund genug für die Fahrwerks- und Federungsexperten von Eibach, sich vor Ort im Fahrerlager mit der sogenannten „Eibach Modulbox“ zu präsentieren. „Hier konnten sich Fans kompetent beraten lassen und spannende Einblicke in die Welt moderner Fahrwerkstechnik gewinnen“, heißt es dazu aus Finnentrop, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Die nächste Gelegenheit, die Modulbox live zu erleben, gibt es beim diesjährigen DTM-Finale Anfang Oktober am Hockenheimring. Eibach ist außerdem offizieller Serienpartner der ADAC GT4 Germany, die im Rahmenprogramm der DTM fährt.