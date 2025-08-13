Ascenso launcht neue Forstreifen für Rückezüge und Harvester

Ascenso Tyres hat neue Forstreifen im Programm. Die Modelle FFB 840, FFB 841 und FFB 843 sind für Rückzüge und Holzerntemaschinen geeignet. Die neue Serie ist auch in Europa zu haben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen