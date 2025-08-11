Sumitomo Rubber Group legt neuen „Integrated Report“ vor – Zentraler Pfeiler Dunlop

Ende vergangener Woche hat die Sumitomo Rubber Group ihren jüngsten „Integrated Report“ veröffentlicht. Darin skizziert die Unternehmensgruppe, zu der auch der Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) und damit die Reifenmarken Falken und Dunlop gehören, ihr Bild einer ganzheitlichen Wertschöpfung. Im Mittelpunkt des 66-seitigen Reports steht dabei die im März veröffentlichte und auf zehn Jahre angelegte Strategie „R.I.S.E. 2035“, mit der die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit künftig weiter vorangetrieben werden soll. Dass dazu vor allem auch die Anfang des Jahres von Goodyear (weitestgehend) zurückerworbene Marke Dunlop ihren Beitrag leisten soll, ist dabei keine Überraschung, hatten Vertreter des Herstellers dies doch so bereits mehrfach betont.

