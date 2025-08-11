Sumitomo Rubber Group legt neuen „Integrated Report“ vor – Zentraler Pfeiler Dunlop
Ende vergangener Woche hat die Sumitomo Rubber Group ihren jüngsten „Integrated Report“ veröffentlicht. Darin skizziert die Unternehmensgruppe, zu der auch der Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) und damit die Reifenmarken Falken und Dunlop gehören, ihr Bild einer ganzheitlichen Wertschöpfung. Im Mittelpunkt des 66-seitigen Reports steht dabei die im März veröffentlichte und auf zehn Jahre angelegte Strategie „R.I.S.E. 2035“, mit der die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit künftig weiter vorangetrieben werden soll. Dass dazu vor allem auch die Anfang des Jahres von Goodyear (weitestgehend) zurückerworbene Marke Dunlop ihren Beitrag leisten soll, ist dabei keine Überraschung, hatten Vertreter des Herstellers dies doch so bereits mehrfach betont.
Wird spannend wo Dunlop einsortiert wird. Die neuen Reifen von Falken können teilweise recht gut mit den Premiumherstellern mithalten. Würde mich freuen wenn Dunlop eine reine Performence Marke wird
Der Bericht beantwortet Ihre Frage wo die Marke einsortiert werden soll! Seite 23 : our pioneering DUNLOP brand , which has always pursued greater SAFETY & ENVIRONMENTAL PERFORMANCE , and our FALKEN brand, which caters to those who simply enjoy the “thrill of the drive! “