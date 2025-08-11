Krone und Winkler vereinbaren Vertriebspartnerschaft für Originalersatzteile

Krone Trailer und die Winkler-Unternehmensgruppe haben sich auf eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Originalersatzteile verständigt. Ziel der Kooperation ist es, den Vertrieb von Krone-Originalersatzteilen – darunter auch Komponenten wie Unterfahrschutzsysteme – „künftig noch kundenorientierter und flächendeckender zu gestalten“, wie es dazu in einer Mitteilung des Trailerherstellers heißt. Die Verfügbarkeit entsprechender Teile soll nun über das Winkler-Vertriebsnetz schrittweise ausgebaut werden. Mit Winkler als neuem Vertriebspartner gewinnt Krone einen der führenden Großhändler für Nutzfahrzeugersatzteile in Europa. Rund 1.700 Mitarbeiter an über 40 Standorten sowie drei der größten Zentrallager für Nfz-Teile in Europa sollen „eine schnelle, zuverlässige und professionelle Versorgung“ garantieren, und zwar sowohl für Werkstätten als auch für Flottenbetreiber.

