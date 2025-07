Gutscheinaktion rund um Bridgestones „Battlax Sport Touring T33“

Analog zu seiner „Drive our Best“ genannten Verkaufsförderaktion im Pkw-Bereich bietet Bridgestone Ähnliches auch im Motorradreifensegment an, um den Handel zu unterstützten. Konkret wird Endkunden beim Kauf eines Satzes des Tourensportprofils „Battlax Sport Touring T33“ ein Gutschein im Wert von 30 Euro versprochen, der online gegen eine Prämie nach Wahl eingelöst werden kann – wahlweise fürs Tanken, Einkaufen oder für Freizeitangebote. Nach dem Kauf genügt demnach eine Onlineregistrierung mit dem Kaufbeleg, um dann den Gutschein auf der Aktionsseite auswählen zu können. Aus Sicht des Reifenherstellers erleichtert diese Aktion nicht nur die Verkaufsargumentation am Point of Sale, sondern habe sie nicht zuletzt „einen spürbaren Mehrwert“ für Endverbraucher. „Durch Aktionen wie diese bieten wir unseren Partnern im Handel eine zusätzliche Verkaufsunterstützung und Endkunden attraktive Kaufanreize – eine Win-win-Situation“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. Wobei der für lange Distanzen und zuverlässige Performance bei jeder Witterung konzipierte „Battlax Sport Touring T33“ für nahezu alle gängigen Motorräder geeignet sei. Dank eines sichereren Handlings sowie einer signifikant gesteigerten Laufleistung im Vergleich mit dem Vorgängermodell wird er als ideal beschrieben „für Fahrer, die bei Touren Wert auf Komfort, Sicherheit und Haltbarkeit legen“.