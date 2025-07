Neue Giant-Tyre-Reifenfabrik soll in Russland entstehen

Russischen Medienberichten zufolge will JSC Avangard in Russland eine Fabrik zu Herstellung sogenannter Giant Tyres errichten, also OTR-Reifen ab 49 Zoll aufwärts. Der Produktionsstart in dem Werk, das in der Nähe der Stadt Omsk entstehen soll, ist für das erste Quartal 2028 geplant, das Investitionsvolumen gibt die Platform Metalinfo.ru unter Berufung auf das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung mit 41,5 Milliarden Rubel an, was 450 Millionen Euro entspricht. Sobald die Anlage unter Volllast läuft, sollen vor Ort jährlich rund 10.500 Giant Tyres entstehen können, wie sie auf Muldenkippern im Tagebau und in Steinbrüchen Verwendung finden.