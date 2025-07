PogeaClassics präsentiert ein Restomod der Corvette C1

Mit einem Restomod der Corvette C1 setzt PogeaClassics erneut ein Ausrufezeichen für automobile Individualisierung. Es handelt sich um die dritte C1-Restomod aus dem Hause Pogea Racing, die unter der neuen Submarke PogeaClassics weitergeführt wird. Das Projekt wurde am 28. Firmenjubiläum des Unternehmens übergeben. Das aufwendige Setup wird durch PogeaForged-Schmiederäder vom Typ CC58 in 8,5×19 Zoll mit unterschiedlichen Einpresstiefen sowie Pilot-Sport-4S-Reifen von Michelin in der Dimension 235/35 R19 ergänzt.

