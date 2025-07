Nokian Tyres rutscht weiter in die roten Zahlen – Mehrere operative Initiativen

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres konnte Nokian Tyres zwar seine Umsätze weiter steigern, musste allerdings auch ein weiteres Abrutschen in den roten operativen Bereich hinnehmen. Einzige Ausnahme dabei: Vianor. Die Handelskette des finnischen Herstellers gilt zwar seit jeher als Verlustbringer und konnte auch jetzt im Halbjahr kein positives Ergebnis beitragen, dafür verringerte sich der Verlust mit 1,2 Prozent, sodass die Vianor-Umsatzrendite nun bei ‚nur‘ noch minus 5,3 Prozent liegt. Gleichzeitig stieg der Fehlbetrag für das Halbjahr noch einmal um mehr als 50 Prozent an. Paolo Pompei, President und CEO bei Nokian Tyres, nahm allerdings im zweiten Quartal des ersten Halbjahres eine Verbesserung wahr und kommentierte die Zahlen: „Seit Anfang des Jahres haben wir mehrere operative Initiativen zur Verbesserung der Effizienz, zur Steigerung der Produktivität und zur Stärkung des Cash-Managements in der gesamten Organisation durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen auch für den Rest des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 hinein Ergebnisse liefern werden.“

