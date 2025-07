Pirelli eröffnet Goodwood Festival of Speed mit 10.000-PS-Parade

Das Goodwood Festival of Speed ist ein weltweit einzigartiges Motorsportereignis, wobei es keine reine Rennveranstaltung im herkömmlichen Sinne ist, sondern vielmehr eine Hommage an die gesamte Geschichte und Kultur des Automobils und des Motorsports. Pirelli hat das diesjährige Festival, das vom 10. bis 13. Juli wieder auf dem Gelände des Goodwood House in West Sussex, Großbritannien, stattfand, mit einer Parade von Supersportwagen eröffnet, die zusammen über 10.000 PS auf die Straße brachten, feierte damit außerdem auch die Einführung der fünften Generation des P Zero Anfang des Jahres und würdigte gleichzeitig auch das 40-jährige P-Zero-Jubiläum.

