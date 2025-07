Ramaswami wird CHRO bei Apollo Tyres

Der indische Reifenhersteller Apollo Tyres Ltd. hat eine neue Personalchefin: Die Position als Chief Human Resources Officer (CHRO) hat Mahalakshmi Ramaswami übernommen. Sie kommt nach zuletzt knapp zehn Jahren bei Mondelēz International ins Unternehmen, bringt aber alles in allem fast 30 Jahre Erfahrung im HR-Bereich mit für ihre neuen Aufgaben. Als Mitglied im Global Executive Committee von Apollo Tyres soll Ramaswami die weltweite Personalstrategie des Reifenherstellers im Einklang mit dessen Wachstumsambitionen gestalten und vorantreiben. Mit ihrer HR-Expertise werde sie – sagt Apollos Vice Chairman und Managing Director Neeraj Kanwar – „entscheidend dazu beitragen, die nächste Wachstumsphase einzuleiten“ bei dem Anbieter, die Förderung von Toptalenten dort unterstützen sowie „das Engagement der Mitarbeiter in allen Regionen (…) stärken“.

