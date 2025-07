Anmeldungen zur Steinexpo-Messe 2026 laufen gut an

Bis zur kommenden Steinexpo-Messe, die Anfang September 2026 wieder in Europas größtem Basaltsteinbruch in Nieder-Ofleiden – einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen – stattfindet, ist es zwar noch weit über ein Jahr hin. Dennoch laufen die Ausstelleranmeldungen gut an. Wie es dazu vonseiten des Veranstalters Geoplan heißt, hätten bereits 130 Aussteller Standflächen von insgesamt 40.000 Quadratmetern gebucht. Das sei „eine erfreuliche Zwischenbilanz auf dem Weg zur zwölften Ausgabe der einzigartigen Steinbruch-Demonstrationsmesse“. Auf der jüngsten Steinexpo 2023 hatten 305 Aussteller 61.700 Besucher nach Nieder-Ofleiden gelockt.