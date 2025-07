Ex-Continentäler Burgdorf wird Consultant bei Sotheby‘s International Realty

Zugegeben: Die „Reifenjahre” von Markus Burgdorf – er war von 1992 bis 1994 bei Bridgestone und danach bis 2004 bei Continental im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig – liegen schon ein wenig zurück. Dennoch wird dem einen oder anderen in der Branche sein Name noch geläufig sein. Während er seither das einige eigene Projekt auf die Beine gestellt oder zwischenzeitlich in Diensten der Agentur Aufgesang gestanden hat, betreute er eigenen Worten zufolge seit 2005 durchgehend auch Immobilienkunden im Bereich Marketing, PR, Online und Vertriebsunterstützung. Und in eben diesem Bereich hat Burgdorf jetzt einen weiteren Schritt gemacht bzw. ist er demnach nunmehr als Consultant bei Sotheby‘s International Realty eingestiegen. Dahinter verbirgt sich ein Netzwerk auf Luxusimmobilien spezialisierter Makler.