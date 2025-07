Haweka GmbH wird jetzt von Warkotsch-Duo geführt  

Seit dem 1. Juli 2025 ist Tilman Warkotsch offiziell Geschäftsführer der Haweka GmbH aus Burgwedel und löst den bisherigen Geschäftsführer Sam Bachir ab. Nach 21 Jahren Zugehörigkeit bei Haweka verabschiedet sich dieser Ende Juli in den wohlverdienten Ruhestand. Tilman Warkotsch ist 2017 als Werkstudent in das Familienunternehmen eingestiegen und hat sich seit 2020 als Assistent der Geschäftsleitung auf seine Rolle innerhalb der Geschäftsleitung vorbereitet. Ab sofort führt er das Unternehmen gemeinsam mit Dirk Warkotsch in dritter Generation weiter.

