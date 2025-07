Nordbau 2025: Granit Parts präsentiert umfangreiches Programm in Livewerkstatt

Wenn vom 10. bis 14. September 2025 die 70. Nordbau in Neumünster ihre Tore öffnet, ist Ersatzteilgroßhändler Granit Parts erstmals mit einem eigenen Stand vertreten. In Halle 3, Stand 3000 bietet das Unternehmen eine interaktive Livewerkstatt an, die Technik, Werkstattausstattung und Digitalisierungslösungen erlebbar machen soll.

