Michelin erringt Teilerfolg mit Klage gegen Durchsuchungen zu mutmaßlichen Preisabsprachen

Anfang des vergangenen Jahres hatte die Europäische Kommission in mehreren Mitgliedsstaaten der EU unangekündigte Durchsuchungen bei Reifenherstellern durchgeführt, die im Verdacht stehen, Preisabsprachen in der Vermarktung von Consumer- und Commercial-Ersatzmarktreifen getroffen zu haben . Im April darauf hatte Michelin als einer der betroffenen Hersteller Klage gegen die Kommission beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht – und dort nun einen Teilerfolg erzielen können.

Link to: AC Schnitzer bietet Upgrades für BMW-M5-Modelle – neues Schmiederad vorgestellt Link to: AC Schnitzer bietet Upgrades für BMW-M5-Modelle – neues Schmiederad vorgestellt

Link to: Pyrum Innovations will mindestens fünf Millionen Euro durch Kapitalerhöhung einnehmen Link to: Pyrum Innovations will mindestens fünf Millionen Euro durch Kapitalerhöhung einnehmen