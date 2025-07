Peter Grüger geht bei Dresdner Reifen Zentrale von Bord – Ronny Zill neuer Geschäftsführer

Die Dresdner Reifen Zentrale GmbH (DRZ) vollzieht den Führungswechsel: Ronny Zill hat zum 1. Juli 2025 die Geschäftsführung von Peter Grüger übernommen, der nach 32 Jahren an der Spitze des Unternehmens und insgesamt 45 Jahren in der Reifenbranche in den wohlverdienten Ruhestand wechselt. „Der Übergang erfolgt aus einer wirtschaftlich stabilen Position heraus, in der das Unternehmen bestens für die Herausforderungen der kommenden Jahre gerüstet ist“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

