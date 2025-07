Delticom schließt ihr Aktienrückkaufprogramm ab – Akquisitionswährung

Die Delticom AG hat ihr am 4. März 2025 begonnenes Aktienrückkaufprogramm am 30. Juni 2025 eigenen Worten zufolge „erfolgreich abgeschlossen“. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seien insgesamt 92.131 eigene Aktien entsprechend einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von rund 0,62 Prozent erworben worden. Insofern habe man das mögliche Maximalvolumen von 100.000 Aktien nahezu ausgeschöpft. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 2,28 Euro pro Aktie, der Gesamtkaufpreis demnach bei 210.385,18 Euro. Die infolge des Aktienrückkaufsprogramms zu erwerbenden eigenen Aktien sollen als „Akquisitionswährung für den Erwerb von Unternehmen“ verwendet werden, hieß es dazu im März in einer Mitteilung zur Erklärung. Die Gesamtzahl der von Delticom gehaltenen eigenen Aktien beträgt nun 200.665 Stück entsprechend rund 1,35 Prozent des Grundkapitals.