Linglong als eine der „Best Managed Companies“ in China ausgezeichnet

Erstmals wurde die Shandong Linglong Tyre Co. Ltd als eine der „Best Managed Companies“ (BMC) in China ausgezeichnet. Und dies laut Unternehmensangaben insbesondere für Fähigkeiten in den Bereichen strategische Führung, operative Effizienz, integriertes Management und nachhaltiges Wachstum.

