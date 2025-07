VentuoVal von Schenck RoTec automatisiert die Ventil- in der Komplettradmontage

Mit dem neuen System VentuoVal stellt Schenck RoTec eine automatisierte Lösung für die Ventilmontage im Bereich der Komplettradfertigung vor. Die Anlage ist auf die Verarbeitung verschiedenster Felgen- und Ventilvarianten ausgelegt und soll damit die Anforderungen an moderne Produktionslinien unterstützen. Durch die Kombinationen von Dimensionen, Farben, Oberflächen und Ventilarten können schnell mehr als 10.000 Varianten entstehen. „VentuoVal kann diese Vielfalt in einer Anlage hochflexibel abbilden“, unterstreicht das in Darmstadt ansässige Maschinenbauunternehmen, das sich als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Auswuchtlösungen präsentiert und das zum Maschinen- und Anlagenbaukonzern Dürr gehört. Was kann VentuoVal von Schenck RoTec?

