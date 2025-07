Dataforce erweitert Geschäftsführung und Gesellschafterkreis

Die Dataforce Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbH hat drei Mitglieder des bisherigen Managements in die Geschäftsführung berufen: Levent Simal (Chief Sales Officer), Mirko Meyer-Wehmann (Chief Information Officer) und Marcus Blum (Chief Financial Officer) gehören künftig außerdem zum Gesellschafterkreis des in Frankfurt am Main ansässigen Anbieters von Daten und Analysen für den Automobilmarkt. Simal, Meyer-Wehmann und Blum ergänzen künftig die Geschäftsführung um CEO Marc Odinius, der dazu betont: „Mit Levent, Marcus und Mirko erweitern wir unsere Geschäftsführung um drei erfahrene Kollegen, die unsere Märkte, unsere Kunden aus der Automobilindustrie und unsere Technologieplattformen bestens kennen. Unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren ist eine starke Basis, um gemeinsam die nächste Entwicklungsstufe von Dataforce zu gestalten. Gerade in der aktuellen Marktsituation, die von strukturellem Wandel und hohem Innovationsdruck geprägt ist, verstehe sich Dataforce „mehr denn je als verlässlicher und vorausschauender Partner“.