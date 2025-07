Sailun Group und Bohnenkamp werden offizieller Sponsor von Hecker Racing

Ab der neuen Saison will sich die Sailun Group in der European Truck Racing Championship (ETRC) und bei weiteren Events gemeinsam mit ihrem langjährigen Partnern Bohnenkamp als offizieller Sponsor von Hecker Racing engagieren. Das deutsche Team von Clemens Hecker war aus dem inhabergeführten Heinrich Hecker KG Transportunternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Anröchte hervorgegangen, startete 2017 erstmals in einem Truck-Rennen und fährt seit 2022 auf Scania in der ETRC.

