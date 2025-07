Hankook fährt beim Truck Grand Prix mit Hospitality und Brand World wieder groß auf

Hankook setzt erneut auf eine große Präsenz beim kommenden Truck Grand Prix. Wie der Hersteller dazu mitteilt, wolle man bei dem Großevent, das vom 11. bis 13. Juli auf dem Nürburgring stattfindet, seine „starke Position im europäischen Nutzfahrzeugmarkt“ unterstreichen und präsentiert dazu im Fahrerlager der Rennstrecke in der Hankook-Hospitality und in einer sogenannten Brand World aktuelle Nutzfahrzeugreifen und Lösungen. „Der Internationale ADAC Truck Grand Prix ist für uns weit mehr als ein Motorsportevent – er ist eine der wichtigsten Plattformen für den direkten Dialog mit unseren Kunden und Partnern in der Nutzfahrzeugbranche“, betont dazu Manfred Zoni, Vertriebsdirektor und Head of Sales Truck & Bus bei Hankook Reifen Deutschland. Mit einem Gewinnspiel inklusive Spendenaktion zugunsten der Bärenherz-Stiftung in Wiesbaden für schwerstkranke Kinder und die Kinderhospizarbeit will Hankook außerdem erneut „ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung“ setzen.