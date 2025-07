ZF Friedrichhafen: Fahrwerkssoftware CubiX verarbeitet Reifendaten von Goodyear

Am 9. und 10. Juli veranstaltet ZF Friedrichshafen einen Chassis Tech Day an seinem Unternehmenssitz und legt dabei den Fokus „auf eines unserer zukünftigen Kernthemen, dem Chassis“. Mehr als ein Dutzend Demofahrzeuge mit ZF-Technologie rund um die Themen Software, Lenkung, Bremse und Dämpfer können vor Ort auf der ZF-Teststrecke probegefahren werden. Außerdem will das Unternehmen die neuen Funktionen seiner Fahrwerkssoftware CubiX vorstellen, „die Reifendaten von unserem Partner Goodyear verarbeitet“, heißt es dazu in einer Vorankündigung zu dem Presseevent. Anlässlich des Chassis Tech Day stehen daher nicht nur hochrangige Vertreter von ZF Friedrichshafen Rede und Antwort, darunter auch Vorstandsmitglied Dr. Peter Holdmann und Entwicklungschef Chassis Philippe Gasnier, sondern auch ein Experte von Goodyear.