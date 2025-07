Shandong Linglong plant weitere Listung – Kapitalerhöhung und Baupläne

Die Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. ist an der Shanghai Stock Exchange (SSE) gelistet, wo knapp 47 Prozent der Aktien gehandelt werden. Nun plant der Reifenhersteller einer Börsenmitteilung zufolge eine weitere Listung an der Börse in Hongkong, die – so wird erwartet – mit einer Kapitalerhöhung einhergeht. Dazu nennt das im chinesischen Zhaoyuan (Shandong-Provinz) ansässige Unternehmen allerdings in der Mitteilung keine Details, erklärt dort aber, dass das frische Eigenkapital dazu dienen soll, Produktionserweiterungen, Forschung und Entwicklung sowie Marketinginitiativen zu finanzieren und außerdem, um „allgemeines Betriebskapital“ zu generieren. Im Mai hatte der Hersteller angekündigt, ab Herbst eine neue Reifenfabrik in Brasilien bauen zu wollen, in der zwölf Millionen Pkw-, 2,4 Millionen Lkw- sowie 200.000 Industrie- und 100.000 runderneuerte Reifen jährlich hergestellt werden können sollen. Das Projekt entsteht gemeinsam mit einem lokalen Partner, wobei Shandong Linglong 70 Prozent der Anteile an der Gemeinschaftsunternehmung hält. Die Investitionssumme in Brasilien liegt bei rund 8,7 Milliarden Yuan (1,03 Milliarden Euro), wovon die Hälfte über Eigenkapital finanziert werden soll