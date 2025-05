Shandong Linglong will ab Herbst Reifenwerk in Brasilien bauen

Shandong Linglong plant die Errichtung einer Reifenfabrik in Brasilien. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, habe der aus China stammende Hersteller dazu ein Joint-Venture-Unternehmen mit einem lokalen Partner namens Sunset S.A. Comercial Industrial Y De Servicios (Sunset) gegründet, an dem Linglong 70 Prozent der Anteile hält. Zentraler Unternehmenszweck: Die Errichtung einer Reifenfabrik. Während es zur Höhe der Investitionssumme keine Angaben gibt, liegen andere Projektdetails durchaus vor. So sollen die Bauarbeiten in Ponta Grossa (Bundesstaat Paraná) bereits im dritten Quartal dieses Jahres beginnen, und das Werk soll bis Ende 2032 nach Bauphase drei seine volle Auslastung erreichen. Das bedeutet, Linglong und sein Partner Sunset wollen dann zwölf Millionen Pkw-, 2,4 Millionen Lkw- sowie 200.000 Industrie- und 100.000 runderneuerte Reifen jährlich in dem Werk herstellen.