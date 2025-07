Hermann Schulte-Kellinghaus verabschiedet sich in den Ruhestand

Hermann Schulte-Kellinghaus hat sich vergangene Woche als geschäftsführender Gesellschafter des von ihm im Oktober 1993 gegründeten und nach ihm benannten Reifenfachhandels zurückgezogen. „Die Unternehmensnachfolge ist kein triviales Thema und kann sowohl am Senior als auch an der Juniorin, dem Junior oder den Junioren wie auch einer nicht existenten Nachfolge scheitern. Derartige Beispiele haben wir mittlerweile leider zuhauf erlebt. Umso glücklicher sind meine Frau und ich, dass wir rund zwei Jahrzehnte dieses von seiner Struktur und Ausrichtung einmalige Unternehmen gemeinsam führen und erfolgreich zukunftsorientiert weiterentwickeln konnten“, betont Dr. Michael Neidhart, Schwiegersohn des heute 79-jährigen Firmengründers, in einer Mitteilung an die NEUE REIFENZEITUNG. „Wir wie auch die gesamte Belegschaft sind sehr stolz und unendlich dankbar für die Weitsicht, den unermüdlichen Arbeitseifer wie auch für das in uns gesetzte große Vertrauen“, so Neidhart abschließend. Die Geschäfte des in Oberhausen ansässigen Premio-Partners führen künftig Schulte-Kellinghaus‘ Tochter Simone Neidhart und und ihr Ehemann Dr. Michael Neidhart. Erst kürzlich hatte Hermann Schulte-Kellinghaus sein 50-jähriges Dienstjubiläum gefeiert.