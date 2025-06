Aspire 5: Apollo Tyres führt neuen UHP-Reifen ein

Apollo Tyres hat seinen neuesten Ultra-High-Performance-Reifen (UHP) mit dem Namen Aspire 5 auf den Markt gebracht. Dieser Reifen wurde in Indien entwickelt und werde sowohl für Indien aber auch für andere asiatische Märkte und Europa im Werk in Andhra Pradesh hergestellt. Ab Juli ist er zunächst in Indien zu haben und soll da „die Führungsposition der Reifenherstellers für Pkw-Radialreifen“ festigen. Ab dem 4. Quartal 2025 sollen die Pneus auch in Europa zu haben sein.

Angetrieben durch den rasanten Anstieg des Luxuswagensegments erfährt der indische UHP-Reifenmarkt – 17 Zoll und größer mit W/Y-Geschwindigkeitsklassen – einen bedeutenden Wandel, heißt es beim Reifenhersteller. Die Verbraucher rüsteten nicht mehr nur ihre Fahrzeuge auf, sondern auch ihre Erwartungen an leise und komfortable Reifen.

Der Apollo Aspire 5 ist in einer breiten Palette von 17 bis 20 Zoll erhältlich und passe auf die meisten Luxusfahrzeuge. Der in Europa, Indien, Japan und Korea „ausgiebig getestete und auf die indischen Straßenverhältnisse zugeschnittene EV-Reifen“ vereine laut Herstellerangaben Abenteuer und Komfort.

„Leistung geht heute über Geschwindigkeit hinaus; Käufer von Premium-Automobilen verlangen heute ein leiseres, verfeinertes Fahrerlebnis, insbesondere mit dem Aufstieg von elektrischen Crossover- und Luxus-SUVs“, sagte Rajesh Dahiya, Vice President, Commercial (India, SAARC and Southeast Asia) bei Apollo Tyres. „Bei Apollo Tyres haben wir uns auf diesen Wandel mit modernster Forschung und Entwicklung, globalem Benchmarking und Technologien, die auf die sich entwickelnde Mobilität zugeschnitten sind, vorbereitet. Der Aspire 5 ist ein Beweis für unser Engagement, diese neue Ära der Leistung anzuführen.“

Bei der Entwicklung des Aspire 5 habe der Reifenhersteller gemeinsam mit führenden Automobilherstellern „tiefgreifende Branchenkenntnisse mit dem Feedback von Verbrauchern aus der Praxis kombiniert, um einen Reifen zu entwickeln, der Ultra High Performance neu definiert“. Ob dynamische Kurvenfahrten oder müheloses Cruisen auf der Autobahn, die Fahrer sollen so eine verbesserte Kontrolle über ihr Auto, weichen Fahrkomfort und „beeindruckend niedrige Geräuschpegel“ erleben.