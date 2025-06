Essen Motor Show, BBS, Brembo und andere mit dem Theo-Award ausgezeichnet

Nachdem vor Kurzem Continental verkündet hat, zum elften Mal in Folge den Theo-Award in der Kategorie Reifen gewonnen zu haben, zieht jetzt die Essen Motor Show nach. Sie gewinnt bereits zum zehnten Mal in Folge den Award in der Kategorie Events. Dem Gewinn vorausgegangen ist eine Onlineabstimmung der Leser der Zeitschriften Tuning und VW Speed. In zehn Kategorien wurde der Award vergeben.

