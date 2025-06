Der Theo-Award geht bereits zum elften Mal in Folge an Reifenhersteller Continental

Der Theo-Award geht bereits zum elften Mal in Folge an Reifenhersteller Continental

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/06/Contitunertag.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld 2025-06-20 11:13:34 2025-06-20 11:13:34 Der Theo-Award geht bereits zum elften Mal in Folge an Reifenhersteller Continental

Die Leser der Fachzeitschriften Tuning und VW-Speed haben entschieden: Continental gewinnt den Theo-Award 2025 – und das zum elften Mal in Folge. Damit würdigt die Tuningcommunity die kontinuierliche Innovationskraft und das Engagement des Reifenherstellers im Bereich sportlicher und individualisierter Fahrzeugausstattung. „Diese Auszeichnung ist für uns ein starkes Signal aus der Tuningszene und eine große Motivation zugleich“, sagt Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifen-Ersatzgeschäft bei Continental Deutschland. „Sie zeigt, dass unsere Produkte nicht nur technisch überzeugen, sondern auch emotional begeistern – genau das, was Tuning ausmacht.“

Link to: Bei den PS Days in Hannover verschmelzen Messeevent und Festival Link to: Bei den PS Days in Hannover verschmelzen Messeevent und Festival