Weltleitmesse Agritechnica 2025 ist ausgebucht

Mit mehr als 2.700 erwarteten Ausstellern – davon 65 Prozent aus dem Ausland – sind fünf Monate vor dem Start der Messe alle 23 Hallen der Agritechnica 2025 ausgebucht. Damit ist das gesamte Messegelände vollständig belegt. Unter dem Leitthema „Touch Smart Efficiency“ findet die Weltleitmesse für Landtechnik vom 9. bis 15. November auf dem Messegelände in Hannover statt. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) als Veranstalter erwartet über 430.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland. Premiere feiern in diesem Jahr die neu konzipierten Thementage. Unter dem Motto „7 Tage – 7 Themen“ richtet sich die Weltleitmesse mit themenspezifischen Messetagen gezielt an unterschiedliche Fachbesuchergruppen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen