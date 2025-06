Luftfederbeine von ZF Aftermarket ab sofort im Teilehandel erhältlich

Durch die steigende Zahl an Fahrzeugen mit Luftfederung – viele davon mit Luftfederbeinen – wächst auch der Ersatzteilbedarf in diesem Teilesegment. Mit den neuen Sachs-Luftfederbeinen bringt ZF Aftermarket nun eine Komplettlösung auf den Markt, die laut Unternehmensangaben in OE-Qualität produziert wird und das originale Fahrverhalten gewährleistet. Zudem lassen sich die Komponenten „Plug and Play“ montieren, da alle nötigen Anbauteile mitgeliefert werden.

