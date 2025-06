Nexen Tire stärkt sein Einzelhandelsvertriebsteam

Nexen Tire will seine strategische Expansion auf dem deutschen Markt fortsetzen und stärkt sein Einzelhandelsgeschäft. Frank Tschöpe ist seit dem 1. Mai ein neues Mitglied im regionalen Vertriebsteam. Er bringt 18 Jahre Erfahrung in der Reifenbranche mit und soll die Abdeckung insbesondere in Ost- und Südostdeutschland weiter verbessern.

Link to: Linglong vervollständigt AT- und MT-Reifensortiment Link to: Linglong vervollständigt AT- und MT-Reifensortiment