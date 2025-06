Walkenhorst Motorsport wird mehrjähriger Pirelli-Entwicklungspartner

Walkenhorst Motorsport und Pirelli gehen eine mehrjährige Zusammenarbeit ein. Das Team aus dem niedersächsischen Melle bei Osnabrück wird als eines der Entwicklungsteams auf der Nürburgring-Nordschleife fungieren und will Pirelli „mit seiner Erfahrung und seinem Know-how“ bei der Weiterentwicklung von Rennreifen im GT3-Bereich unterstützen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Walkenhorst Motorsport hat bereits in den vergangenen Jahren in der ADAC GT Masters und der GT World Challenge Europe powered by AWS mit dem italienischen Reifenhersteller zusammengearbeitet, sodass die Ausweitung der Partnerschaft auf die Nordschleife „der nächste logische Schritt“ gewesen sei.

