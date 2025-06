Erstes 21-Zoll-Aftermarktrad von CMS jetzt im Handel verfügbar

Das bereits von Räderhersteller CMS angekündigte 21-Zoll-Aftermarktrad ist jetzt im Lager: Das CMS C25 in mattem Schwarz ist ab sofort verfügbar. Das Kreuzspeichendesign hat momentan Freigaben für die Modelle von VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Mercedes, AMG, MG, Aiways und Infiniti. „Mit dem CMS C25 in 21 Zoll schließen wir eine wichtige Lücke in unserem Portfolio und setzen gleichzeitig ein klares Zeichen in Richtung Premium-Ausstattung im Aftermarket-Segment“, so Henrik Olsson, Sales Manager Europa von CMS.