Vergangenes Jahr fast 40 Conti-Reifentestsiege – Fortsetzung folgt …

Laut Continental haben Produkte des deutschen Herstellers im vergangenen Jahr europaweit 39 Siege bei Reifentests einfahren können. Nicht umsonst hat er sich nach einer durch die NEUE REIFENZEITUNG vorgenommenen Auswertung entsprechender Tests nur hierzulande über gleich zwei Titel als „Reifenmarke des Jahres 2024“ (insgesamt und bei Sommerreifen) freuen können, oder führt er außerdem ein entsprechendes – ebenfalls auf einer Reifentestauswertung basierendes – Ranking der RSU-Großhandelsplattform TyreSystem an. „Unsere Reifen behaupten sich regelmäßig in unabhängigen Tests – ein Ergebnis, das für sich spricht“, meint Andreas Schlenke von Continental. Dass man diesen Kurs auch 2025 fortsetze, wie es mit Blick auf entsprechende Erfolge bei den im bisherigen Jahresverlauf erschienenen Sommerreifentests des ADAC, von AutoBild Sportscars, Auto Motor und Sport oder Sportauto heißt, wertet er als Bestätigung der Entwicklungsarbeit bei dem Anbieter. Wobei seitens Conti in diesem Zusammenhang einmal mehr auf die Bedeutung unabhängiger Tests rund um die Kaufentscheidung von Autofahrern bei der Anschaffung neuer Reifen für ihr Fahrzeug verwiesen wird bzw. darauf, dass sie angesichts einer dabei erfolgenden Bewertung in Disziplinen wie Nass- und Trockenhaftung, Fahrverhalten, Sicherheit, Rollwiderstand und Geräuschentwicklung eine fundiertere Grundlage bieten als das EU-Reifenlabel mit den drei von ihm abgedeckten Kriterien Nassbremsen, Rollwiderstand und Abrollgeräusch.