Chance auf Gewinn bei Teilnahme am BRV-Betriebsvergleich

Der seit mehr als 15 Jahren durchgeführte Betriebsvergleich des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) soll der Branche als praxisorientiertes Instrument zur betriebswirtschaftlichen Unternehmenssteuerung dienen. Zumal er die wirtschaftliche Realität im Reifenhandel abbilde und fundierte Branchenkennzahlen liefere, anhand derer die Entwicklung im eigenen Betrieb eingeordnet und Optimierungspotenziale identifizieren können, heißt es. Aktuell ist gerade die Erhebungsphase für die nächste Auswertungsrunde den Zeitraum von Januar bis Mai dieses Jahres gestartet. Teilnehmer daran können aktuell unter Umständen sogar gleich doppelt profitieren. Denn abgesehen davon, dass sie wie üblich im Anschluss die detaillierten Auswertungen erhalten, werden als „kleines Dankeschön“ für ihre Mitarbeit unter ihnen diesmal zwei Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 250 Euro sowie zwei Gutscheine für das BRV-Lehrgangsangebot im Wert von ebenfalls je 250 Euro verlost.

„Die nächste Auswertungsrunde umfasst den Zeitraum Januar bis Mai 2025. Die Datenerhebung findet von Juni bis August 2025 statt“, erklärt BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin. „Unser Partner in der Datenerhebung und Auswertung ist seit diesem Jahr die Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH, die die BBE Automotive GmbH inklusive Marke und bisherigen Ansprechpartnern übernommen hat. Die Kontinuität der Zusammenarbeit bleibt somit gewährleistet – gleichzeitig erwarten wir neue Impulse durch den frischen Zusammenschluss“, wie er darüber hinaus noch hinzufügt. Was sich nicht geändert hat: Alle von Teilnehmern über einen zur Verfügung gestellten Excel-Erfassungsbogen gemachten Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich anonymisiert ausgewertet. Wer mitmachen möchte, sollte sich demnach direkt an Agnieszka Sion, die per E-Mail an betriebsvergleich@wolk-aftersales.de kontaktiert werden kann.