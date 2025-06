Beim B2Run in Hannover und München Reifen.com-Mitarbeiter mit dabei

Bei dem B2Run genannten Firmenlauf in Hannover, bei dem die Teilnehmer Anfang Juni eine 6,5 Kilometer lange Strecke um den Maschsee mit Zieleinlauf in der Heinz-von-Heiden-Arena zu bewältigen hatten, waren auch 13 Mitarbeiter der Reifencom GmbH am Start. Wie es heißt, standen für die Beschäftigten aus Verwaltung, Filiale und Logistiklager des unter der Marke Reifen.com im Markt auftretenden und zu Apollo Tyres gehörenden (Online-)Reifenhandelsunternehmens bei alldem Dinge wie Teamgeist, die Firmenzugehörigkeit und der Spaß sowohl bei der Vorbereitung als auch während des Events selbst im Vordergrund. „Das Reifen.com-Team hat eine sehr gute Performance beim B2Run abgegeben. Wir haben zwar keinen Podiumsplatz erzielt, dafür haben wir gemeinsam an einem großartigen Event als geschlossenes Team teilgenommen und hatten sehr viel Spaß“, erklärt Reifencom-Geschäftsführer Ralf Strelen. Doch bei der sportlichen Beteiligung an dem Firmenlauf in der niedersächsischen Landeshauptstadt soll es nicht bleiben: Ein zweites Reifen.com-Team wird demnach am 16. Juli bei dem B2Run-Event in München an den Start gehen, wo es dann gilt, eine fünf Kilometer lange und durch den Olympiapark verlaufende Strecke zu bewältigen.