Umbranding bei Reifen.com

Mit der Reifen.com-Filiale in Hannover hat der zu dem indischen Reifenhersteller Apollo Tyres gehörende (Online-)Reifenhändler Reifencom GmbH ein Umbranding seiner Betriebe gestartet. Dabei setzt das Unternehmen zukünftig auf die Farbe Schwarz statt Rot bei der Beschilderung, ansonsten bleibt es allerdings der Farbwelt seines Corporate Designs treu. Innerhalb einer Woche wurde insofern die bisher rote Beschilderung der Filiale in der niedersächsischen Landeshauptstad gegen eine schwarze ausgetauscht, die dem Gebäude einen neuen Look verleihen sollen durch eine große und von Weitem sichtbare „Banderole“ im oberen Bereich der Fassade inklusive des Claims „Fahr mit den Besten“ sowie des Reifen.com-Logos „Durch das Umbranding der Filiale erhalten wir mehr Sichtbarkeit und unsere Filialen erscheinen im neuen Glanz. Die Farbe Schwarz und Rot bleibt uns erhalten, allerdings verwenden wir in Zukunft das Rot um Akzente zu setzen“, erklärt Monica Forjan, Head of Marketing bei der Reifencom GmbH.