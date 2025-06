GRS veranstalten wieder Autoservice-Roadshow – Digitale Arbeitskarte vor dem Roll-out

Die Goodyear Retail Systems veranstalten auch dieses Jahr wieder ihre Autoservice-Roadshow. Die ersten beiden Termine des neuen Jahres haben nun in Halle (bei Stahlgruber) und in Hamburg (bei Matthies Autoteile) stattgefunden, und GRS zieht ein positives Fazit dazu. Die zahlreichen Teilnehmer, heißt es dazu in einer Mitteilung, seien „mit einer gelungenen Mischung aus Fachvorträgen, Praxisbezug und innovativen Impulsen“ zum „fachlichen Austausch auf höchstem Niveau“ gebracht worden.

