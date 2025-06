Wegmann Automotive führt neue Montagepaste Trax Pro Tiger für Großreifen ein

Ende Mai zeigte Wegmann Automotive auf der Autopromotec in Bologna Präsenz. Dort präsentierte der deutsche Anbieter von Werkstattzubehör und Verbrauchsmaterialien sowie Automobilzulieferer auch erstmals Produkte seiner neuen Fachhandelsmarke Trax, so etwa die Montagepaste Pro Tiger. Diese Montagepaste sei speziell für den Reifenservice bei Lkw, Bussen, Agrar- und Baumaschinen entwickelt worden. Dort soll Pro Tiger „durch ihre extra hohe Gleitfähigkeit und eine verlängerte Verarbeitungszeit überzeugen“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Veitshöchheim, wo Wegmann Automotive seinen Sitz hat. Mit der Paste gleite der Reifen „sauber auf die Felge und geht auch leicht wieder runter – geschmeidig und sicher“, verspricht der Anbieter. Zur Markteinführung der neuen Trax-Montagepaste verschenkt Wegmann Automotive außerdem Preise, und zwar für jeden vierten von bis zu 1.000 im B2B-Shop bestellten Pasteeimern, darunter neben Kaffeevollautomaten und JBL-Boxen auch praktische Werkstatt-Tools.

Link to: Umbranding bei Reifen.com Link to: Umbranding bei Reifen.com

Link to: Großes in Bewegung – Reifenmarkt nutzt Bauma für umfassende Messepräsenzen Link to: Großes in Bewegung – Reifenmarkt nutzt Bauma für umfassende Messepräsenzen