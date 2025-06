Für Nutzfahrzeuge/Camper: neues MSW-Rad „99 Van 6 H“

Der Räderhersteller bringt ein neues Rad seiner Marke MSW auf den Markt, bei dem der Name Programm ist. Denn das „99 Van 6 H“ genannte Modell soll Nutzfahrzeugen und Campern zu einem sportlich-individuellen Auftritt verhelfen. Dementsprechend ist das in den Größen 7×17 Zoll und 8×19 Zoll mit Sechslochanbindung verfügbare Rad für Fahrzeuge vom Schlage eines Ford Transit Custom, Mercedes Sprinter oder VW Transporter für eine Belastbarkeit von bis zu 1.350 Kilogramm ausgelegt. Das in den als winterfest beschriebenen Oberflächenvarianten „Matt Black“ und „Matt Black Lip Polished“ erhältliche Design ist durch Waben charakterisiert, wobei die zahlreichen hexagonalen Öffnungen nicht nur für einen dynamischen Look sorgen, sondern zudem eine hohe strukturelle Stabilität garantieren sollen. „Damit ist das Modell bestens für die hohen Anforderungen von Transportern und Wohnmobilumbauten gerüstet“, ist man seitens OZ überzeugt.

